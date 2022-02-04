سفارة كندا بالقاهرة عبر تويتر: هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين

كتبت ريم عبد الحميد

علقت السفارة الكندية فى مصر على فوز منتخب مصر على الكاميرون فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الخميس، وقالت على حسابها الرسمى على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعى "هتنيموا الكاميرون من المغرب يا مصريين"، ونشرت معها صورة فرحة لاعبى منتخب مصر بعد فوزهم بركلات الترجيح 3/1 على منظم البطولة.

هتنيموا الكاميرون 😴 من المغرب يا مصريين👑🇪🇬🧿📣 pic.twitter.com/uI4YIeHwZH — Canada in Egypt (@CanEmbEgypt) February 3, 2022

وكان السفير الكندى فى مصر لويس دوما قد حرص على تشجيع مصر قبل انطلاق مباراة الكاميرون، وكتب على تويتر قائلا: ياللا يا فراعنة اقهروا هؤلاء الأسود".

وكان السفير دوما قد حرص على تهنئة مصر أيضا عقب فوزها على منتخب المغرب فى مبارة دور الثمانية بهدفين لهدف يوم الأحد.

وقال السفير على تويتر: "لهذا نسمى محمد صلاح الملك المصرى، رقى القيادة الرياضة، نموذجا لنا جميعا.. مبروك لمصر". وأرفق السفير مع التغريدة صورة نجم ليفربول والمنتخب المصرى وهو يحتضن ويواسى أشرف حكيمى لاعب المنتخب المغربى عقب انتهاء مباراة أمس".