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"سابوا الفرح ونقلوا الماتش على الشاشات".. شاهد أغرب زفة أثناء مباراة مصر والكاميرون

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:58 م
"سابوا الفرح ونقلوا الماتش على الشاشات".. شاهد أغرب زفة أثناء مباراة مصر والكاميرون
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قيام عروسين بإيقاف الحفل أثناء ركلات الترجيح في مباراة النصف نهائى بأمم إفريقيا بين منتخبي مصر والكاميرون.

 

وقرر العريس بالاتفاق مع منظمي حفل الزفاف، تشغيل المباراة على شاشات عملاقة للمعازيم، وإيقاف الحفل لحين الانتهاء من متابعة ركلات الترجيح.

 

وتفاعل الحضور مع ركلات الترجيح خاصة تصديات أبو جبل لركلات لاعبي المنتخب الكاميرونى، وفور انتهاء المباراة احتفل العروسان والمعازيم بصعود المنتخب للمباراة النهائية واستكمال الاحتفال بالزفاف.

 

جانب من الفرح اثناء بث مباراة مصر والكاميرون (2)
 
جانب من الفرح اثناء بث مباراة مصر والكاميرون (3)
 
جانب من الفرح اثناء بث مباراة مصر والكاميرون (1)

 


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