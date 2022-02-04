اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 01:00 ص
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زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مفرقعات بالمطرية محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من سنة، يوم 4 فبراير 2021، قضت الدائرة الثانية إرهاب بجنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

 

وكانت النيابة العامة ووجهت للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمون وحازوا موادا مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاحا ناريا "مششخن" بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

 

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.


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