"زوكربيرج" فى خطر.. بلومبرج: توقعات بخروجه من قائمة "الأغنى فى العالم"

كتبت: نهال أبو السعود

أدى الانخفاض غير المسبوق في أسهم شركة "ميتا" المالكة لفيس بوك هذا الأسبوع إلى محو 31 مليار دولار من ثروة مارك زوكربيرج الشخصية، مما أدى إلى انخفاضه ثلاثة مراتب في قائمة بلومبرج لأغنى أغنياء العالم.



وهو الآن يحتل المرتبة العاشرة في مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، خلف المؤسس المشارك لشركة اوراكل لاري إليسون وفقط ببضع مئات الملايين من الدولارات فوق رجل الأعمال الهندي في مجال الطاقة والتكنولوجيا، موكيش أمباني.



ويتصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ومؤسس سبايس اكس لابحاث الفضاء القائمة بفارق كبير.

شهدت منصة Meta Platforms ، المعروفة سابقًا باسم فيس بوك أسوأ يوم لها على الإطلاق في سوق الأسهم يوم الخميس ، بعد الإبلاغ عن انخفاض نادر في الأرباح وركود في أعداد المستخدمين ، وتقديم تقييم غامض لآفاق الشركة حيث تستثمر بكثافة في زيادة والواقع الافتراضي.



وقال زوكربيرج في اتصال هاتفي مع المحللين "هذه الرؤية المحققة بالكامل ما زالت بعيدة المنال وعلى الرغم من أن الاتجاه واضح ، فإن طريقنا إلى الأمام لم يتم تحديده بشكل كامل بعد."



وأغلقت أسهم الشركة متراجعة أكثر من 26%، مقلصة ما يقرب من 240 مليار دولار من قيمتها السوقية.



يمتلك زوكربيرج، 37 عامًا، أكثر من 398 مليون سهم في ميتا، أو 14.2% من الشركة ، وفقًا لإيداع من فبراير 2021، وهو أحدث ملف متاح.



بعد الانهيار، تبلغ قيمة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك الآن 89.6 مليار دولار، بزيادة 400 مليون دولار فقط عن أمباني، الذي يسيطر على ريلاينس إندستريز وهو أغنى رجل في آسيا ، وفقًا لتصنيف بلومبرج.



بصرف النظر عن تقرير الأرباح الكارثي ، كشفت ميتا لأول مرة عن مقدار الأموال التي تنفقها على تحولها إلى metaverse. أبلغت الشركة أيضًا عن انخفاض طفيف ولكن لافت للنظر في مستخدمي فيس بوك النشطين يوميًا في الولايات المتحدة وكندا عن الربع السابق.



كان يوم الخميس بمثابة تذكير بمدى ضخامة ميتا، انخفضت قيمتها السوقية بمقدار أكبر من تقييم معظم الشركات العامة ، بما في ذلك Oracle وCisco (CSCO). كانت الخسارة أيضًا تقريبًا بحجم إجمالي قيمة ديزني.