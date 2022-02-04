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رسالة تضامن مع ريان .. السفارة المصرية: خالص دعواتنا أن يعود لأهله سالما

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:06 م
رسالة تضامن مع ريان .. السفارة المصرية: خالص دعواتنا أن يعود لأهله سالما الطفل ريان
كتب محمود رضا الزاملى

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أعربت السفارة المصرية في المغرب عن خالص دعواتها أن يتم إنقاذ الطفل ريان، وأن يعود سالما لأهله،  وقالت السفارة فى بيان لها: نعرب عن تضامننا مع الشعب المغربى، ونتوجه بالتحية للجهود المضنية التى تبذلها اجهزة الدولة المغربية المعنية لإنقاذ الطفل ريان.

 

يأتي ذلك في وقت تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع فى بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.

 

ويترقب عشرات الآلاف فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربى الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

 

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

 

وتواصل وحدات متخصصة فى الطبوغرافيا رصد المكان، قبل انطلاق أشغال الحفر الأفقى لاستئناف عملية إنقاذ ريان.

 

 

 


السفارة المصرية فى المغرب

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المغرب

انقاذ الطفل ريان

عملية انقاذ الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

ريان المغربى

انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربى

عمليات انقاذ الطفل المغربى ريان

saveRayan

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