رئيس وزراء بيرو الجديد متهم بضرب زوجته والعنف الأسرى

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ريبوبليكا" البيروفية إن رئيس وزراء بيرو الجديد هيكتور فالير ، يبدأ حكمه للبلاد وسط جدلا كبيرا بعد أن تم الكشف عن اتهامه بضرب زوجته فى وجهها ودفعها أرضا، كما أنه متهم بالعنف الأسرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى عام 2017 أصدر القضاء البيروفى أصدر إجراءات حماية لصالح زوجته بسبب تعرضها للعنف الجسدى ، وقبل عام كانت ابنته اشتكته الشرطة ضده بسبب ضربها أيضا.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد نشر هذه الأخبار لم يظهر فالير في مؤتمر مع الصحفيين كان من المقرر عقده في ليلة أمس، كما أن الرئيس البيروفى بيدرو كاستيلو لم يدل بأي تعليق أيضا.

من جهته ، قال وزير الداخلية ، ألفونسو شافاري ، للصحافة ، إنه يتعين على الجهات المختصة تحديد "المسؤولية عن القضايا".

في عام 2017 ، أصدرت القاضية روكسانا بالاسيوس قرارًا بتدابير حماية آنا مونتويا ، زوجة فالير ، وحظر على رئيس الوزراء الحالي ممارسة أي سلوك يشكل "عنفًا أو مضايقة" ضد زوجته "تحت طائلة التنديد بجريمة مقاومة السلطة."

في 22 أكتوبر 2016 ، نددت كاثرين فالير ، ابنة رئيس الوزراء ، بوالدها بسبب العنف الأسري في مركز شرطة ليما. أشارت الشابة ، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 29 عامًا ، في الشكوى أن والدها وجهها "الصفعات واللكمات والركلات في الوجه وأجزاء مختلفة من الجسم وشد الشعر" في اليوم السابق في منزلها.

وقالت جلاديس باسوس ، جارة فالير وصاحبة الشقة التي استأجرها رئيس الوزراء ، للصحافة إنها عاشت "الكثير من التوتر لأن الرجل كان يثير الاشتباكات مع أسرته وقد تسبب في العديد من الفضائح مع زوجته وابنته"، مضيفة أن فالير غادر ذلك المنزل بعد أن عاش فيه لمدة عشر سنوات ولم يدفع الإيجار طوال العامين الماضيين.

توفيت زوجة فالير في 5 أكتوبر 2021 ، بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية لمناقشات البرلمان عندما طلبت دقيقة صمت يوم 6 أكتوبر تخليدًا لذكراها، وحتى الآن أسباب وفاته غير معروفة.

وطالبت الجهات المختصة فى بيرو "بتقييم تعيين رئيس الوزراء". وأضافت أن "تعيين مسؤولين لهم تاريخ من العنف ضد المرأة والعائلة يتعارض مع الكفاح الضروري الذي يجب على الدولة خوضه مع هذه المشكلة الهيكلية للمجتمع".