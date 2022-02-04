اليوم السابع
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رئيس مياه سوهاج: مد خطوط المياه لــ69 قرية ضمن "حياة كريمة"

الجمعة، 04 فبراير 2022 02:00 ص
رئيس مياه سوهاج: مد خطوط المياه لــ69 قرية ضمن "حياة كريمة" حياة كريمة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالتعاون مع الهيئة الهندسية في أعمال مد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة لعدد 69 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج والجارى بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عدد القرى الجارى بها مد خطوط مياه شرب للمناطق المحرومة 8 قرى بمركز طما و15 قرية بمركز المراغة و 11 قرية بمركز المنشاة هذا بالإضافة الى قرية واحدة بمركز ساقلته و 6 قرى بمركز جرجا و19 قرية بمركز البلينا و 9 قرى بمركز دار السلام.

وناشد رئيس مياه سوهاج المواطنين بضرورة توصيل الوصلات المنزلية على الخطوط الجديدة التى تم تنفيذها، وذلك بسعر التكلفة وعقب الانتهاء من تنفيذ تلك الاعمال تصبح نسبة تغطية مياه الشرب للسبعة مراكز الجارى بها تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة 100%.

 


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