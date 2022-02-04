اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 07:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع أعمال سحب مياه الأمطار

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:26 م
رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع أعمال سحب مياه الأمطار جهود شفط المياة
كتب: سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال سحب المياه من المحاور والشوارع الرئيسية التى نتجت جراء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانا على معظم أنحاء المحافظة.

 

وأوضح المهندس عادل حسن، أن الشركة كانت قد أعلنت أمس منذ الثالثة عصرا، رفع درجه الاستعداد وانتشار معداتها عقب تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة يومى الخميس والجمعة.

 

وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن المتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى أثناء فترات توقف الأمطار.

2-1-800x360
 مجهودات شفط المياة 
 
 
1-1-800x360 (1)
تواجد رئيس الشركة 

القاهرة

الامطار

الصرف الصحي

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:58 م

اندلاع حريق فى مخزن لمواسير الصرف الصحى بمركز ساحل سليم

الخميس، 03 فبراير 2022 04:45 م

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة يتفقد خط مياه الحدين بمركز الدلنجات

الخميس، 03 فبراير 2022 02:50 م

"القابضة للمياه" تنظم ورشة عمل حول تكنولوجيا معالجة الصرف الصحى بالقرى

الخميس، 03 فبراير 2022 10:11 ص

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية

الخميس، 03 فبراير 2022 09:41 ص

أهالى قرية أبو الريش بأسون يشكون تراكم مياه الصرف الصحى.. والشركة ترد

الخميس، 03 فبراير 2022 09:00 ص

"حياة كريمة" تحقق أحلام المنياوية.. الإنتهاء من تأهيل ترع بطول 443.92 كيلو متر.. مشروعات الصحة والتعليم والصرف الصحى تعمر 192 قرية و757 تابعا.. الأهالى: المبادرة حققت حلم آلاف المواطنين بالقرى والمدن.. صور

الإثنين، 31 يناير 2022 09:00 م

شكوى من طفح الصرف الصحى بمركز شباب قرية عزب بكفر الشيخ.. ورئيس المدينة يرد

الإثنين، 31 يناير 2022 05:46 م

شكوى من سوء الصرف الصحى بعزبة الهاويس بالدقهلية.. وشركة المياه ترد

الإثنين، 31 يناير 2022 07:00 ص

أهالي أنشاص البصل بالشرقية يشكون تراكم مياه الصرف الصحى.. ومجلس المدينة يرد

الإثنين، 31 يناير 2022 02:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة