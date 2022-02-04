رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة يتابع أعمال سحب مياه الأمطار

كتب: سيد الخلفاوى

أجرى المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة أعمال سحب المياه من المحاور والشوارع الرئيسية التى نتجت جراء سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة أحيانا على معظم أنحاء المحافظة.

وأوضح المهندس عادل حسن، أن الشركة كانت قد أعلنت أمس منذ الثالثة عصرا، رفع درجه الاستعداد وانتشار معداتها عقب تحذيرات الأرصاد الجوية بتوقعات سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة يومى الخميس والجمعة.

وأشار إلى توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بشأن المتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى أثناء فترات توقف الأمطار.



مجهودات شفط المياة