رئيس جامعة الأقصر يكشف تفاصيل عودة الدراسة بعد انتهاء إجازة منتصف العام

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الاقصر، عن انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022 بجميع كليات الجامعة، موضحا أن إجازة منتصف العام ستبدأ يوم 6 فبراير الجارى وتمتد حتى الخميس 17 من الشهر نفسه، على أن يتم استئناف الدراسة بكليات الجامعة يوم الأحد 20 فبراير، ولمدة 16 أسبوعاً على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني فى 9 يونيو المقبل، وذلك وفق الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، خالص الشكر والتقدير إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب لما بذلوه من جهد وعمل متواصل ساهم في انتظام سير العملية التعليمية وكذلك امتحانات نصف العام على خير ما يرام، مشيدا بانتظام أعمال الامتحانات والتزام الطلاب بالحضور لأداء امتحاناتهم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حمدى حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن نتائج بعض الكليات ظهرت بالفعل، وستظهر جميع النتائج خلال 72 ساعة المقبلة وفقا لما تم الاتفاق عليه فى مجلس شئون الطلاب وكذلك مجلس الجامعة.

كما اعتمد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أولى نتائج دور يناير لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم إعلان جميع النتائج خلال 72 ساعة لجميع الكليات لدور يناير 2022م وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وذلك تيسيرًا على أبناءنا الطلاب وتنفيذًا لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب بالسرعة المطلوبة والاستعداد للفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات وفق الجدول الزمني، متمنيًا كل التوفيق والنجاح والتفوق للطلاب بجامعة الأقصر.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر لإدارة كلية الحاسبات والمعلومات، ومركز المعلومات وشئون الطلاب وأعضاء الكنترولات لإلتزامهم بالبرنامج الزمني، كما أكد الدكتور حمدي محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أهمية إعلان نتائج الإمتحانات لمساعدة أبناءنا الطلاب وتمكينهم من التسجيل للمقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم 19فبراير الحالي بجميع الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور السيد محمد أبو الدهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن الكلية انتهت من نتائج دور يناير 2022 وفقًا للجدول الزمني، وتم اعتمادها اليوم من رئيس الجامعة، جاء ذلك نتاج تعاون إدارة الكلية ومركز المعلومات برئاسة الدكتور محمد رمضان سعدي، وشئون الطلاب المركزية، كما وجه ابو الدهب الشكر لأعضاء الكنترولات وشئون الطلاب بالكلية على دورهم المتميز في إصدار النتائج ليتمكن الطلاب من تسجيل المقرارات الدراسية للفصل الدراسي الثاني وفقًا لنظام الساعات المعتمدة، موجهًا الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على رعايته ودعمه المتواصل.