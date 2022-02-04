وقال الشيخ خليفة ،في كلمته بمناسبة "يوم البيئة الوطني" الخامس والعشرين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن موقف الإمارات يتماشى مع رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والقائمة على مقولته "نأخذ من بيئتنا قدر حاجتنا، ونترك فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدرًا للخير ونبعًا للعطاء".

وأضاف أن الإمارات بالتزامن مع استضافة "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ" في دورته الثامنة والعشرين عام 2023 اختارت "العمل من أجل المناخ" شعارًا لـ"يوم البيئة الوطني" الخامس والعشرين، لزيادة وعي ومُشاركة جميع فئات المجتمع للحدّ من مُسبّبات التغيّر المناخي وتعزيز قدرات التكيّف مع تداعياته.

وأشار إلى أنه ومنذ انضمام دولة الإمارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"، و"بروتوكول كيوتو"، وجهودها في تحفيز وتسريع وتيرة العمل المناخي عالميًا بعد توقيعها على "اتفاق باريس للمناخ"، وإطلاقها المبادرة الاستراتيجية للسعي إلى تحقيق الحياد المناخي 2050، فإنها تعمل على بناء مستقبل أفضل لأبنائها والمقيمين على أرضها، وتقديم نموذج عالمي في تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمتجدّدة.