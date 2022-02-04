رئيس أساقفة الفاتيكان يفتتح مقر سفارة بلاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي

وكالات

افتتح رئيس الأساقفة نيافة إدجار بينيا بارا نائب الشؤون العامة لأمانة الدولة ونائب وزير خارجية دولة الفاتيكان مقر سفارة بلاده في العاصمة الإماراتية أبوظبي وذلك بحضور نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

كما حضر الافتتاح عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة وعلياء محمد المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية والتعاون الدولي و المطران بول هيندر النائب الرسولي لمنطقة جنوب شبه الجزيرة العربية والمونسينور كريسبن دوبييل القائم بأعمال سفارة دولة الفاتيكان في الدولة و عدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة .

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح سفارة بلاده في أبوظبي قال رئيس الأساقفة "بارا" : إن افتتاح سفارة دولة الفاتيكان في أبوظبي هو دليل على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين ، موضحا أن افتتاح مقر سفارة الفاتيكان في أبوظبي يوافق الذكرى الثالثة لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية من قبل قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وأضاف أن افتتاح مقر سفارة دولة الفاتيكان يتزامن مع إحياء الذكرى الـ 15 لإقامة علاقات دبلوماسية بين دولة الفاتيكان ودولة الإمارات .