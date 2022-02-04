حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ومدرسة إعدادية بقرية سدس

بنى سويف هانى فتحى

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل في المجمع الخدمي بقرية سدس، الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، قمبش"، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مجمع سدس الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرى الوحدة المحلية لسدس، مشيرا إلى انتظام الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتطوير المدرسة الإعدادية بنين، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن حزمة من المشروعات في قطاع التعليم بقرى المركز.