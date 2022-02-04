اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ومدرسة إعدادية بقرية سدس

الجمعة، 04 فبراير 2022 03:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ومدرسة إعدادية بقرية سدس نائب محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، إن قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.

وأضاف مدحت صلاح لـ"اليوم السابع"، أنه جار العمل في المجمع الخدمي بقرية سدس، الجارى إنشاؤه ضمن 6 مجمعات خدمية بقرى "جزيرة ببا، قمبش، طنسا، هلية، صفط راشين، قمبش"، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وأضاف مدحت صلاح، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مجمع سدس الزراعي والذي سيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرى الوحدة المحلية لسدس، مشيرا إلى انتظام الأعمال الجاري تنفيذها لتأهيل وتطوير المدرسة الإعدادية بنين، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن حزمة من المشروعات في قطاع التعليم بقرى المركز.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة ببنى سويف

حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة