جهات التحقيق تعاين جثث حادث الزمالك وتأمر بتشريحها وتناقش الشهود

كتب كريم صبحى

انتقلت جهة التحقيق المختصة إلى شقة بشارع طه حسين في الزمالك، حيث عاينوا مسرح الجريمة البشعة التى راح ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة وأصيبت سيدة في ذراعها الأيسر.

وأمرت جهة التحقيق بنقل الجثث الأربع وهى لرجل وزوجته وابنيهما إلى المشرحة لتشريحها وعمل تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وانتدبت جهة التحقيق رجال المعمل الجنائى لفحص مسرح الحادث وحرزت فوارق الطلقات وفحص محتويات الشقة ومنافذها.

كما أمرت جهة التحقيق بسرعة التحريات عن الحادث وملابساته واستمعت بشكل مبدئي للشهود من الجيران.

ولقى رجل وزوجته وابنيهما مصرعهم فيما أصيبت سيدة برصاصة في يدها اليسرى بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.

فور ورود بلاغ بالواقعة انتقل رجال مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى مسرح الحادث بشارع طه حسين بالزمالك وتبين لهم من التحريات الأولية أن الزوج أطلق النار على زوجته وابنيه فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م" البالغة من العمر 58 سنة ما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث حيث نقلت المصابة للمستشفى فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022 وباشرت النيابة اتخاذ اللازم قانونا.

الواقعة بدأ تكشفها ببلاغ تلقاه قسم شرطة قصر النيل من الأهالى أفادوا فيه ذعرهم من إطلاق نار كثيف داخل مسكن مجاور لهم فانتقلت قوة على الفور إلى مسرح الواقعة وتبين لرجالها ما سبق ذكره.