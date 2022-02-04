جمال ربانى.. الهجن تتسابق تحت قوس قزح بميدان العلمين.. صور

العلمين - محمد حسين

زين قوس قزح مشهد سباقات الهجن التى انطلقت فعالياتها اليوم بميدان العلمين تحت أجواء ممطرة، ورصدت عدسة "اليوم السابع"، ظهور مفاجئ لقوس قزح استمر لدقائق متوجا أجواء المكان، وأضاف لمشهد الإبل وهى تتسابق مشهد لايتكرر فى مكان آخر، وهى تجرى تحت قوس قزح.

وامتزجت فرحة سقوط المطر وظهور قوس قزح مع حركة الجمال وهى تجرى فى الميدان، وسط حضور لجمهور كثيف من محبى ومتابعى سباقات الهجن.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى، إن السباق ينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتى، وبدأت فعالياته ولمدة يومين بعدد 30 شوطا ومشاركة هجن من كل المحافظات وصل عددها لنحو 800 جمل من أنواع الهجن الأصيلة من سلالات متوارثة فى مصر وهجن من نوع السودانيات التى يتم احضارها من دولة السودان الشقيق.

أضاف انه للمرة الثالثة تنظم بطولة سباقات هجن على أرض مضمار العلمين، وسط حضور كثيف من اندية الهجن من كل المحافظات والهجانة، لافتا إلى أن الهجن تسابقت للحصول علًى المركز الأول من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وسوهاج ومطروح والمنيا والأقصر والإسماعيلية والشرقية والسويس.

وأشار إلى أن أصحاب الهجن قطعوا بها مسافات من أجل المشاركة وتحقيق الفوز، مؤكدا أن التسابق يتم باستخدام الراكب الآلى لقيادة كل جمل مشارك، والتزام بقوانين سباقات الهجن، موضحا أن الأشواط تتنوع لمسافات من2 إلى 3 كيلو فى أول الأشواط، ومقررا بعد انتهاء الفعاليات توزيع جوائز على أصحاب المراكز الأولى مقدمة من اتحاد الهجن الإماراتى.

أضاف أن مهرجان سباق الهجن، جاء استكمالا لفعالية احتفال بالإبل، بدأت بمسابقة المحالب وهى مسابقة تنظم لأول مرة، وتم خلالها اختيار 32 ناقة تنافست للحصول علًى المركز الأول لمدة يومين.



ظهور-قوس-قزح



سباق-تحت-قوس-قزح



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جمال-القوس-قزح



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