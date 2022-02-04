جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب قلم تجسس وصاعق كهربائي وماريجوانا

كتب - أحمد مصطفى

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من زيت ومخدر الماريجوانا، و2 صاعق، وقلم تجسس في مبني رقم 3، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزيرالداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من نيويورك اشتبهت رجال الجمرك، فى الأمتعة الشخصية لراكب أمريكى من أصل مصري، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود أجسام غريبة.

وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كميه من زيت ومخدر الماريجوانا و2 صاعق وقلم تجسس مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وعلي الفور اتخذت الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 29 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركي.