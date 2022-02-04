جامعة أسيوط تعلن بدء إجازة نصف العام الدراسى الأسبوع المقبل

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2021 /2022 فى معظم كليات الجامعة، ومن المقرر أن تبدأ إجازة منتصف العام الأحد القادم 6 فبراير وتمتد حتى الخميس 17 فبراير على أن يتم استئناف الدراسة بكليات الجامعة يوم الأحد 20 فبراير 2022 ولمدة 16 أسبوعاً على أن ينتهى الفصل الدراسى الثانى فى 9 يونيو القادم، وذلك وفق الخطة الزمنية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات .

وتوجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب لما بذلوه من جهد وعمل متواصل ساهم فى انتظام سير العملية التعليمية على نحو جيد ومشرف .

ومن جانبه، كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمعظم الكليات ما عدا كليتى الحقوق والخدمة الاجتماعية التى تستمر بهم أعمال الامتحانات خلال الأيام المقبلة .

وأشاد الدكتور شحاتة غريب إلى انتظام أعمال الامتحانات والتزام الطلاب بالحضور لأداء امتحاناتهم وفق الجدول المقرر لها، وذلك فى نسبة حضور تماثل الأعوام السابقة ودون أدنى تأثير لجائحة كورونا على حضور الطلاب، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة لحماية صحة وسلامة الأفراد .