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تنفيذى المنوفية يوافق على إطلاق عدد من أسماء الشهداء على المدارس الحكومية

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:19 م
تنفيذى المنوفية يوافق على إطلاق عدد من أسماء الشهداء على المدارس الحكومية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة رقم 1 لسنة 2022، على إطلاق إسم الشهيد الرقيب أحمد رجب رمضان عبد الكريم على المدرسة الحديثة بمحلة سبك – مركز أشمون ، كما وافق علي إطلاق إسم الشهيد مساعد محمد محمد محمد سلامة علي مدرسة النصر الإبتدائية بسرس الليان ، يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لتخليد أسماء الشهداء والذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

كما وافق محافظ المنوفية علي الطلب المقدم من أهالي قرية شما – مركز اشمون بتغير إسم مدرسة الأنجب الحديثة للتعليم الأساسي الي مدرسة شهداء شما للتعليم الأساسي.

ووافق المحافظ علي الإلتماس المقدم من أهالي مركز تلا علي تغير إسم حديقة الطفل بتلا الي حديقة جيهان السادات ، كما وافق علي تخصيص قطعة أرض أملاك دولة علي مساحة 61.55م2 بناحية قويسنا البلد بمركز قويسنا لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجي لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة .

 


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