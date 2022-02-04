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تفاصيل إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالبساتين

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:00 ص
تفاصيل إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالبساتين مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بإحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بـ"أسلوب المغافلة". 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)  باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (خادمة المجنى عليه - مقيمة بمحافظة الجيزة).
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" .
 
وتم بإرشادها بمسكنها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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