اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:24 م
تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، وذلك فى إطار سياسة الجامعة لضخ دماء جديدة بهذه المراكز، لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخدمة العملية التعليمية.

وشملت القرارات تعيين الدكتور السيد أنور الملقي الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور أحمد مصطفي عبد الحميد الأستاذ بقسم طب ورعاية الحالات الحرجة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة بالكلية.

كما تضمنت القرارات إشراف الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة بكلية التربية الرياضية على قسم الطب الرياضي بالكلية، وتكليف الدكتور هاني محمد زكريا الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية التربية الرياضية مشرفا على ملاعب جامعة بنها.


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

تعيينات جديدة بجامعة بنها

رؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

محافظة القليوبية

اخبار الجامعات

الجامعات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة بنها تستضيف جلسة تشاور عن الأثر البيئى لمشروع خط مسطرد – بنها

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:43 م

رئيس جامعة بنها يكرم الدكتورة هالة الداعوس لحصدها الجائزة الدولية للباحثين

الإثنين، 31 يناير 2022 09:25 م

رئيس جامعة بنها يتابع الامتحانات والوحدات الإنتاجية بكليتى الزراعة والطب البيطري

السبت، 29 يناير 2022 03:48 م

رئيس جامعة بنها يتابع الامتحانات ويؤكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت، 29 يناير 2022 03:12 م

رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 26 يناير 2022 12:03 م

جامعة بنها تنظم المؤتمر السنوى الأول لطلاب الدراسات العليا بالعلوم التطبيقية

الخميس، 20 يناير 2022 11:08 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة