تعيين رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها.. تعرف عليهم

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، وذلك فى إطار سياسة الجامعة لضخ دماء جديدة بهذه المراكز، لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخدمة العملية التعليمية.

وشملت القرارات تعيين الدكتور السيد أنور الملقي الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعيين الدكتور أحمد مصطفي عبد الحميد الأستاذ بقسم طب ورعاية الحالات الحرجة بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب ورعاية الحالات الحرجة بالكلية.

كما تضمنت القرارات إشراف الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة العامة بكلية التربية الرياضية على قسم الطب الرياضي بالكلية، وتكليف الدكتور هاني محمد زكريا الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية بكلية التربية الرياضية مشرفا على ملاعب جامعة بنها.