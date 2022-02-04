تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لجائزة (اليونسكو - روسيا مندلييف الدولية) بالعلوم الأساسية

كتب محمد صبحى

ينشر " اليوم السابع " قائمة المستندات التى حددتها اللجنة المصرية الوطنية لليونسكو للترشح لجائزة ( اليونسكو - روسيا مندلييف الدولية) في العلوم الأساسية لعام 2022، والتى تُمنح سنويًا لفائزين اثنين، لاكتشافاتهما وابتكاراتهما المُتميزة في العلوم الأساسية ذات الأثر العالمي أو الإقليمي، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف دولار (خمسمائة ألف دولار) تمنح 250 ألف دولار (مائتان وخمسون ألف دولار) لكل فائز مع ميدالية ذهبية ودبلوم لكل منهما.

وتضم قائمة المستندات المطلوبة من المرشح للتقدم لهذه الجائزة تقديم ملف الترشيح كامل باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ويتضمن المستندات التالية:

● يكتب المرشح فيما لا يزيد عن (500 كلمة)، تعريف بمدى إسهامه في تحقيق أهداف الجائزة

● السيرة الذاتية (2-3 صفحات)، يجب على مقدم طلب الترشيح تضمين السيرة الذاتية أو قائمة المنشورات.

● يجب إدراج أهم 20 منشورًا في المجلات التي تحتل الربع الأول والثاني بالترتيب حسب الأهمية، مع ملخص يوضح أهميتها وأسباب جدواها وفقًا لمُقدم طلب الترشيح فيما لا يزيد عن (50 كلمة).

● قائمة بأهم براءات الاختراع بدءًا بأحدثها، بحد أقصى (2 صفحة).

● ثلاثة رسائل توصية من علماء بارزين من خارج المؤسسة الأم للمرشح.

■ يجب أن يحدد المرشح، أثر الإنجازات التقنية أو المهنية الرئيسية ونتائج عمله فيما يلي "المجتمع – التعاون العلمي الدولي – خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة، فيما لا يزيد عن (2000 كلمة).

▪︎وصف واضح ومحدد لإنجازات المرشح ونتائج العمل الذي يجعل المرشح مؤهلًا للحصول على الجائزة فيما لا يزيد عن (10 كلمات).

▪︎خطاب ترشيح من الجهة التي يعمل بها، موجه الي اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يجوز التقدم منفردًا.

ويجب إرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو في موعد غايته 1 مارس 2022.