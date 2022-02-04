تعرف على أسباب تراجع المياه المستخدمة فى رى المحاصيل عام 2020 فى 5 نفاط

كتب مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2020، مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة باستخدام المياه فى الرى خلال تلك الفترة.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية ومن أهم مؤشراتها الآتى:

- بلغـت كمية المياه المستخدمة فى الـرى عند خزان أسوان 46.4 مليار متر مكعب عام 2020 مقابل 45.6 مليـار متـرمكعب عام 2019 بنسـبة زيـادة قدرهـا 1.7%.

- بلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 41.9 مليار متر مكـعـب عام 2020 مقابل 42.6مليـار متر مكـعب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهـا 1.3%.

- بلغت كميـة الميـاه المستخدمة فى الري عند الحقل 38.4 مليار متر مكعب عام 2020 مقابل 40.2 مليار متر مكعب عام 2019 بنسبة انخفاض قدرهــا 4.3% بسبـب انخفاض المساحة المحصولية بالعروة النيلية هذا العام بنسبة قدرها 27.1%.

- تستخدم العروة الشـتوية 12.0 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2 ٪ ، العروه الصيفية 22.4 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 58.2 ٪ ، والعروة النيلية 0.5 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 1.2٪ ، الفاكــهة 3.6 مليار متر مكـعب بمـا يعــادل 9.3 ٪ من كمية المياه المستخدمة فى الرى.

- بـلغـت كـمـيـة ميــاه الآبـار المستـخدمـة لرى محاصـيل العـروات الثـلاث والفاكـهـة 20.0 ألـف متر مكعــب/ يوم عـام 2020، مقابل 19.7 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2019 بنسبة زيادة قدرهـا 1.5٪.