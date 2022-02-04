تطاير الحواجز المروية بميدان شاهين ببورسعيد بسبب شدة الرياح.. صور

بورسعيد محمد فرج

استطاعت الرياح الشديدة أن تطيح بالحواجز الحديدية لإدارة مرور بورسعيد والتى تم وضعها بميدان المرحوم الكابتن محمد شاهين بشارع الثلاتنى، للحد من الحوادث التى قد تنشب من بعض قائدى السيارات والدرجات البخارية تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها محافظات مصر.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" من خلال متابعتها حالة الطقس اليوم الجمعة تطاير الحواجز الحديدية لمرور بورسعيد بميدان شاهين منعا لتصادم السيارات وحفاظاً على سلامة المواطنين.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وأمطارا متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا تكون رعدية أحيانا على الغربية والمنوفية والشرقية وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء.



تطاير الحواجز المروية



سقوط الحواجز