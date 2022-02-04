وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 246 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 106 آلاف و306 وفيات.



وأضافت أن هناك 17 ألفا و262 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء بولندا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و152 ألفا و725 شخصا.