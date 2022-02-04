بدء نقل القوات الإضافية الأمريكية إلى أوروبا

وحسب معلومات القناة، فإن نحو ألفي عسكري أمريكي أقلعوا من قاعدة "فورت براغ" بولاية كارولينا الشمالية على متن طائرات "سي 17".

وسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت.

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.