اليوم السابع
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انهيار جليدى يودى بحياة 4 بالنمسا قرب حدود سويسرا

الجمعة، 04 فبراير 2022 06:26 م
انهيار جليدى يودى بحياة 4 بالنمسا قرب حدود سويسرا انهيار جليدى _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه)، اليوم الجمعة، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم فى انهيار جليدى بمنطقة من جبال الألب، فى النمسا على حدود سويسرا، وأن شخصا خامسا ما زال مفقودا.

 

وأضافت الوكالة، بحسب "الشرق بلومبرج"، أن الانهيار الجليدى وقع بالقرب من بلدة سبيس فى إقليم تيرول، وأنه تم نشر طائرات هليكوبتر نمساوية وسويسرية فى منطقة الحادث.

 

وكان هناك تساقط كثيف للثلوج فى المنطقة فى الآونة الأخيرة. وذكرت وسائل إعلام نمساوية فى وقت سابق الجمعة أن انهيارا جليديا وقع فى مسار للتزلج على الجليد بمنتجع سولدين فى مكان آخر من تيرول.

 

 


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