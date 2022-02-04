وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن هذه هي الزيارة الأولى لبوتين إلى الصين منذ بدء جائحة كورونا.

وأعرب بوتين، في اجتماعه مع شي جين بينج، عن ثقته في أن الرياضيين من روسيا والصين سيحققون أداء جيدا في الأولمبياد ، وأضاف أن العلاقات بين روسيا والصين اكتسبت طابعا غير مسبوق، يدعم كل منهما تنمية الآخر، قائلا إن "العلاقات الروسية والصينية مثال جيد على تطوير العلاقات الثنائية".

ومن جهته قال الرئيس الصيني إن الصين وروسيا تدعمان بقوة الجهود المبذولة لحماية مصالحهما الرئيسية في العالم.

ومن المتوقع أن يناقش بوتين وشي جين بينج أثناء لقائهما أهم القضايا الدولية بما في ذلك الحوار بين روسيا والولايات المتحدة وحلف الناتو والمقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، بالإضافة إلى الاتجاهات الرسمية للتعاون الثنائي بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون الاستثماري والفضاء.