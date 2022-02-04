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اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم داعش "مهمة لسلام الشرق الأوسط"

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:00 ص
اليابان: الغارة الأمريكية على زعيم داعش "مهمة لسلام الشرق الأوسط" داعش
وكالات

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قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية الجمعة إن الغارة التي نفذتها قوات أميركية خاصة في شمال غرب سوريا وأدّت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش تمثل خطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن الخميس، إن زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي لقي حتفه عندما فجر نفسه وأفراد من عائلته خلال غارة عسكرية أمريكية


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ابراهيم الهاشمى القرشى

سوريا

اليابان

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