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النيابة الإدارية تبدأ غدا مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة "معاون" دفعة 2019

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:12 ص
النيابة الإدارية تبدأ غدا مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة "معاون" دفعة 2019 النيابة الادارية
كتب – أحمد عبد الهادى

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تبدأ هيئة النيابة الإدارية، مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2019، غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
 
وأكدت الهيئة في بيانها الصادر، أن مواعيد المقابلات سوف تتم بمقر النيابات الإدارية الكائن بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس - شارع التسعين الشمالي خلف مجمع البنوك، والدخول من بوابة رقم 2. 
 
وتابع البيان التوضيحي، أن الاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به.
 
وعن تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية حددت التالي :- 
 
- التأكيد علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.
 
- ضرورة احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
 
- التأكيد علي حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.
 
- التأكيد علي ضرورة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وارتداء الكمامة والفيس شيلد.
 

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