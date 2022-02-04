المسؤول عن عمليات الحفر: 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن ريان والطفل على قيد الحياة

كتب أحمد عرفة

قال المسؤول عن عمليات الحفر بالمغرب، إن الفريق المختص سيباشر عمليات الحفر فور إزاحة الأتربة لإخراج الطفل ريان، متابعا: "طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه".

وأضاف المسؤول عن عمليات الحفر فى تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أن وزارة الصحة المغربية وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، موضحا أن الطفل ريان على قيد الحياة.

ولفت المسؤول عن عمليات الحفر، إلى أن هناك 3 أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان، موضحا أن هناك انهيارات جزئية في التربة عرقلت عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان.

وفى وقت سابق ذكر موقع "لو360" المغربي، اليوم الجمعة، أنه تم تعليق عمليات إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر بمدينة شفشاون بشمال المغرب، خوفاً من حدوث انهيار أرضي، مشيراً إلى أنه يجرى وضع جهاز جديد يستخدم أنابيب خرسانية مسلحة.

وكان الموقع قال فى وقت سابق الجمعة، إن عملية الحفر اليدوى لإخراج الطفل بدأت، لافتاً إلى أن رجال الإنقاذ سيتقدمون داخل أنابيب الحفر وأن 5 أمتار تفصلهم عن الطفل، كما أفادت صحيفة "هسبريس" بدخول ثلاثة أفراد من رجال الإنقاذ لإخراج الطفل، بحسب "الشرق بلومبرج".

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع في بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد، ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.