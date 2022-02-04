الكشف عن قاتل الطفلة "ساندى" والتخلص من جثتها أمام منزلها بالصف.. صور

كتب بهجت أبو ضيف

اقترب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من تحديد قاتل الطفلة "ساندي"، والتخلص من جثتها أمام منزلها بإحدى قرى الصف، خاصة بعد أن رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن الضحية.

ويفحص رجال المباحث سكان المنزل، بالإضافة إلى عدد من الجيران، واستجواب مشتبه بهم، ومن المتوقع الكشف عن هوية القاتل خلال الساعات القادمة.

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من المشتبه بهم للتوصل لهوية المتهم بقتل الطفلة "ساندي" البالغة من العمر 5 سنوات، والتخلص من جثتها أمام منزل أسرة الضحية، ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان العثور على الجثة، وأشارت التحريات الأولية أن الجاني مقرب من العائلة.



الشارع قبل إلقاء الجثة به

ويفحص رجال المباحث عددا من الأشخاص من جيران أسرة الضحية، والمترددين على منزل القتيلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف أخر المشاهدات للطفلة، وينتظر رجال المباحث تقرير الطب الشرعي لكشف كيفية مقتلها، خاصة مع عدم ظهور إصابات ظاهرية بها.

قالت جدة الطفلة "ساندي"، التي تم العثور على جثتها داخل جوال أمام منزلها بإحدى قرى الصف في محافظة الجيزة، إن الطفلة تغيبت من أمام المنزل، وعندما اكتشفوا تغيبها بدأوا في البحث عنها لدى أقاربهم والجيران، إلا أن عملية البحث انتهت دون الوصول لمكانها.



لحظة إلقاء الجوال الذي يحتوي على الجثة

وأضافت لـ"اليوم السابع"، أنهم فوجئوا فجرا بالعثور على جوال ملقى أمام المنزل، وكانت الصدمة بالعثور داخله على جثة الطفلة، وذكرت أنها لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، فأبلغوا مركز الشرطة، ويتواجد رجال المباحث بالقرية لتكثيف التحريات لكشف غموض الجريمة.

ويفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة طفلة، بإحدى قرى الصف، لكشف ملابسات مقتلها، والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.



الجوال الذي يحتوي على الجثة بعد إلقاءه بالشارع

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الجريمة، واخطرت النيابة المختصة للتحقيق