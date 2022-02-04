اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكاظمى يعلق على مقتل زعيم "داعش" فى سوريا

الجمعة، 04 فبراير 2022 12:00 م
الكاظمى يعلق على مقتل زعيم "داعش" فى سوريا الكاظمى
أ ش أ

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اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن مقتل زعيم تنظيم "داعش" عبد الله قرداش في شمال سوريا، جاء امتدادا لجهود القوات الأمنية العراقية.
 
ونشر الكاظمي تغريدة على "تويتر" كتب فيها إن "مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي جاء امتدادا للجهود الجبارة التي بذلتها القوات الأمنية العراقية بكل صنوفها في قتل العشرات من القيادات والعناصر الإرهابية بعمليات نوعية داخل العراق، واعتقال المئات منهم، وجمع وتحليل المعلومات التي قادت في النهاية الى دك وكر رأس التنظيم العفن".
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس أن جيش بلاده "أزال من ساحة المعركة" زعيم تنظيم داعش خلال عملية جرت في شمال سوريا ليل الأربعاء إلى الخميس.
 

العراق

الكاظمى

داعش

مقتل القرشى

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