وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس - سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 46 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 54 ألفا و214 وفاة.



وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الفلبين بلغ 151 ألفا و389 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 3 ملايين و388 ألفا و399 شخصا.