اليوم السابع
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الصحة: إنشاء ملف طبى كامل لكل مولود يتضمن حالته الصحية.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:00 ص
الصحة: إنشاء ملف طبى كامل لكل مولود يتضمن حالته الصحية.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال من حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.
 
ولفت إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 7210 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
وأضاف أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب بأزمات نفسية للطفل.
 
ومن جانبه نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة.

الصحة

ضعف السمع

فقدان السمع

الاطفال

ملف طبى

ضعف وفقدان السمع

ضعف السمع للأطفال

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