اليوم السابع
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الجمعة، 04 فبراير 2022 10:47 م
أكرم القصاص
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الرئيس النمساوي يوقع قانون فرض التطعيم الإجباري ضد "كورونا"

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:16 م
الرئيس النمساوي يوقع قانون فرض التطعيم الإجباري ضد "كورونا" الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن
أ ش أ

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وقع الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن، والمستشار الفيدرالي كارل نيهمر، على قانون فرض التطعيم الإجباري ضد فيروس "كورونا" في البلاد، وذلك عقب اعتماده بالشكل النهائي في البرلمان أمس الخميس.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان له اليوم الجمعة - إنه تم نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وسوف يدخل القانون حيز التنفيذ، غدًا السبت.


يشار إلى أن بعض أحزاب اليمين المتطرف، حاولت تعطيل تمرير القانون الجديد، زاعمة بأن هذا القانون قد يضع البلاد في خانة الدول الاستبدادية، ولكن الرئيس والحكومة اتفقا على ضرورة المضي قدمًا في تطبيق القانون للسيطرة الكاملة على أزمة الوباء.


من ناحية أخرى، ذكرت إحصائيات وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 36 ألفًا و326 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


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كورونا

التطعيم الإجباري

النمسا

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