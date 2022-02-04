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الرئيس السيسى يشارك فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.. صور

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:07 م
الرئيس السيسى يشارك فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.
 
كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين. 
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كافة المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
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