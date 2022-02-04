الحكم على أمريكى بالمؤبد بسبب "مايونيز".. نيويورك بوست تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حكم على رجل من ولاية آيوا بالسجن المؤبد خلف القضبان لقتله صديقًا صدمه مرارًا بشاحنة بعد مشاجرة حول "صلصة المايونيز".

أفادت سجلات الشرطة أن كريستوفر إرلباخر ، البالغ من العمر الآن 29 عامًا ، استخدم شاحنته لصدم كالب سولبرج ، 30 عامًا ، خارج مقهى في بلدة بيسجاه الصغيرة في 17 ديسمبر 2020 وابتعد إرلباخر بالسيارة في البداية ، ثم عاد ودهس سولبرج مرتين أخريين.

وقالت صحيفة محلية أن الاثنين كانا يشربان في احد البارات مع شخص آخر في وقت سابق من الليل في مورهيد القريبة ، لكن الأمور أخذت منعطفًا عندما وضع إرلباخر المايونيز على طعام سولبرج ، مما أثار غضب سولبرج وأثار معركة في البار.

وقالت الصحيفة إن إيرلباخر غاضبًا دعا الأخ غير الشقيق لسولبيرج ، كريج بريور ، في طريقه إلى المقهى وهدد بإضرام النار في منزل سولبرج وإطلاق النار عليه. جاء بريور لاحقًا إلى منزل ديف القديم في بيسجاه ، حيث كانت هناك مواجهة أخرى على وشك الحدوث.

اصطدم إرلباخر بشاحنته في نهاية المطاف بشاحنة بريور ، ثم صدم سولبرج.

ووفقا للتقرير: "الضربة الأولى التي وجهها إرلباخر لسولبرج لم تقتله. يمكن سماعه يصرخ من أجل أخيه كريج بريور "، كتب قاضي المقاطعة جريج ستينسلاند في الحكم.

وأضاف: "بدلاً من مجرد المغادرة ، نزل إرلباشر في الشارع واستدار وعاد ليضرب سولبرج مرة أخرى ... وللتأكد من أنه قد أكمل المهمة ، قاد إرلباخر شاحنته صعودًا وفوق سولبرج للمرة الأخيرة ثم انطلق ، لكن شاحنته تعطلت بعد فترة وجيزة. على الهاتف ، أخبر بريور أنه قتل سولبرج"

وأدين إرلباخر بعد محاكمة في ديسمبر من العام الماضي وحكم عليه يوم الاثنين.