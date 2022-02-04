الجيش اليمنى يحقق تقدما فى محافظة حجة ويستعيد معسكر "المحصام"

كتب وكالات

أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة المعترف بها دوليا، استعادة السيطرة على معسكر "المحصام" من أيدى مسلحى جماعة "أنصار الله" الحوثية، وتطويق مدينة حرض بمحافظة حَجّة، شمال غرب اليمن.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة فى الجيش اليمنى عبر "تويتر"، إن قواتها "تحرر معسكر حرس الحدود المحصام فى مديرية حَرَض"، وأضافت أن "قوات المنطقة العسكرية الخامسة تطوق مدينة حَرَض".

بينما أعلن التحالف العربى بقيادة السعودية، أنه يدعم تقدم ألوية اليمن فى كافة المحاور والعمليات، لتحقيق أهدافها المرحلية.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف أن عمليات إزالة الألغام بدأت فى مدينة حَرَض، وأن "العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة، ستنطلق بعد عمليات التطهير".

وتأتى التطورات الميدانية فى مديرية حَرَض شمال حَجّة، غداة إعلان الجيش اليمني، أن التحالف العربى دمر بثلاث غارات جوية، مركزى قيادة وسيطرة لجماعة الحوثيين شرق مدينة ‎حَرَض.