الاستماع لأقوال المصابين لكشف ملابسات مصرع 6 أشخاص في حادث طريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص بطريق الواحات، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين، لكشف ملابسات الحادث.

وذكر المصابون أنهم فوجئوا بالحادث، نتيجة عدم اتضاح الرؤيا، وأن سائقي السيارتين لم يتمكنا من التحكم في عجلة القيادة، ووقع الحادث.

وتنوعت الإصابات التي لحقت بالمصابين، وجاري إسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وعاين رجال المباحث موقع الحادث، كما تم رفع آثاره من الطريق.

لقى 6 أشخاص مصرعهم، كما أصيب 4 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وميكروباص بطريق الواحات في محافظة الجيزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد اصطدام سيارتين بطريق الواحات، انتقل على الفور رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث وكيفية حدوثه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.