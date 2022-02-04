الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر لـ12 دول أفريقية تم تعليق السفر إليها مسبقا

أ.ش.أ

أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" فى الامارات، رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطنى للجرعات الداعمة إلى الدول التى تم منع السفر إليها وهى كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا وزيمبابوي، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 فبراير الجاري.

وحددت السلطات الإماراتية - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهم " المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة - المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج ".

وأكدت الهيئتان فى هذا الصدد ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون فى تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعى ولبس الكمامة وتطهير الأيدى بشكل مستمر.