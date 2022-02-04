اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 11:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأمل يتجدد.. استئناف عمليات الحفر اليدوى تجاه الطفل المغربى ريان

الجمعة، 04 فبراير 2022 10:26 م
الأمل يتجدد.. استئناف عمليات الحفر اليدوى تجاه الطفل المغربى ريان الطفل ريان
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسابق السلطات المحلية فى المغرب الزمن للوصول إلى الطفل ريان حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل ريان، بحسب موقع "هسبريس" المغربى .

 

وكشف مصدر من فرق إنقاذ الطفل ريان، أن "المنقذين سيشرعون فى الحفر اليدوى خلال دقائق”، مبرزا أن شقا صخريا عطل خطة فريق الإنقاذ.

 

وشوهد خبراء الجيولوجيا فى “اجتماع مغلق” يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان .

 

و اضطر المنقذون إلى شق صخرى جزئى وهو ما أدى إلى وقف عملية الحفر اليدوى من أجل إخراج الطفل ريان من البئر الذى سقط فيه منذ قرابة 70 ساعة.

 

وتجرى محاولات لاحتواء هذا المشكلة من طرف رجال الإنقاذ، مع حلول الظلام، ما قد يعقد عملية “تحرير الطفل”.

 

 

فيما تواصل فرق الإنقاذ المغربية جهودها الأخيرة قبل الوصول إلى الطفل ريان، القابع فى بئر منذ أيام بقرية إغران بإقليم شفشاون شمال البلاد.

 

ويترقب عشرات الآلاف فى المغرب والعالم العربى نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربى الذى جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

 

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذه الليلة، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.

 

وتواصل وحدات متخصصة فى الطبوغرافيا رصد المكان، قبل انطلاق أشغال الحفر الأفقى لاستئناف عملية إنقاذ ريان.

 


انقاذ الطفل ريان

عملية انقاذ الطفل ريان

الطفل المغربي ريان

ريان المغربي

انقذوا ريان

طفل البئر

انقاذ طفل البئر

عمليات انقاذ الطفل المغربي

عمليات انقاذ الطفل المغربي ريان

saveRayan

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة