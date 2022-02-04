اسمع أحلى الألحان من عم حسن.. بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة.. لايف وصور

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، من مركز ملوى جنوب محافظة المنيا، مع العم حسن عبد الله أحد الفنانين والذى تميز بالعزف على الكمانجا منذ الصغر وعمل مع مشاهير النحوم ومنهم الفنان محمد الحلو والشيخ ياسين التهامى.

وقال عم حسن الذى يبلغ من العمر 62 عاما، تعلمت العزف على الكمانجا وانا كنت طفل صغير وعشقت العزف عليها وحاولت الإبداع فيها، حتى اشتد عودى وبدأت الخروج من المنزل والترحال.

وأضاف: والدى كان يعمل عازف الناى، وهو من تعلمت على يديه حب الآلات الموسيقية وعلى رأسها الكمانجا، وعملت مع الفنان محمد الحلو وبوسى، والعديد من الفرق الموسيقية، أيضا عملت مع الشيخ ياسين التهامي الدشناوى وغيرهم الكثير فى رحلة العمل بالكمانجا.

ولفت أن اصعب المواقف التى تعرضت لها عندما نسينا الكمانجا فى التاكسى وأسرعنا حوالى 5 كيلو حتى تمكنت من إعادتها، خاصة أن الكمانجا عمرها أكثر من 200 سنة فهى تحفة جميلة عشقتها ولا أستطيع الاستغناء عنها.



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (1)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (2)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (3)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (4)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (5)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (6)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (7)



عم حسن بيعزف على كمانجا عمرها يزيد عن 200 سنة (8)