اليوم السابع
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اجتماع حكومى لبحث توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والوقود

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:07 ص
اجتماع حكومى لبحث توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز والوقود وزيرا البترول والكهرباء
كتبت مروة الغول

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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مشتركًا ضم مسئولي قطاعي البترول والكهرباء، حيث تم خلال الاجتماع بحث تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية من الغاز الطبيعي والوقود السائل خلال الفترة القادمة لضمان استدامة حالة الاستقرار التي يشهدها قطاع الطاقة فى مصر .
 
كما تم خلال الاجتماع استعراض التطورات التى تشهدها أسواق الطاقة العالمية والاستراتيجية الخاصة بالتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء هذه المتغيرات والاهتمام العالمى المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة التى تحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة من الوقود الأحفورى .
 
وأوضح الوزيران، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقا كاملاً بين الوزارتين فيما يتعلق بزيادة مكون الطاقة المتجددة كطاقة الشمس والرياح فى مزيج الطاقة فى ضوء استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة التى تم وضعها حتى عام 2035، والتى تعتمد على عدة محاور من أهمها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها.
 
واتفقا الوزيران على تحديث هذه الاستراتيجية باستمرار لتواكب المتغيرات التى تشهدها أسواق الطاقة عالمياً ومحليًا، والعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء كبديل عن الغاز الطبيعى، مما يسهم فى الاستغلال الاقتصادى الأمثل من موارد مصر خاصة الغاز الطبيعى.
 
وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خلال الاجتماع 1
وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خلال الاجتماع 

وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خلال الاجتماع 2
وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خلال الاجتماع 2

وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خلال الاجتماع 3
وزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء خلال الاجتماع 
 

البترول

الغاز

محطات الكهرباء

الطاقة المتجددة

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