إقبال كبير على سوق الأسماك فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد ، والذي يشهد إقبالا كبيرا من الأهالي والمواطنين والزوار من كافة المحافظات المصرية.

شهد سوق الأسماك الحضاري بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا لشراء الأسماك والبحريات، وكذلك الجلوس في الأماكن للمجهزة للطعام وتسوية الأسماك بالطرق المختلفة المميزة فيها.

وأوضح أحد بائعي الأسماك بمحافظة بورسعيد، أن سعر البوري وصل إلى 40 جنيها للكيلو ويزيد على حسب الحجم والجودة، هذا بالإضافة إلى الموسى الذي بلغ متوسط سعره 100 جنيه، والحنشان بـ180 جنيها، الكابوريا المبطرخة بـ130 جنيها، الجمبري يبدأ من 70 جنيها.



ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه. ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.

يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.