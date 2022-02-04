إطلاق قمر صناعي إماراتى بحرينى لرصد أشعة "جاما" الصادرة عن البرق

روسيا اليوم

انطلق القمر الصناعي الإماراتي البحريني "ضوء-1"، اليوم الخميس، إلى مداره بنجاح عبر محطة الفضاء الدولية وبالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية.

وحسب وكالة "وام" الإماراتية، فإن القمر "ضوء-1" يعد مبادرة تعاونية بين وكالة الإمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة نيويورك أبوظبي.

وذكرت "وام" أن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية نسقت عملية إطلاق القمر الاصطناعي "ضوء-1" من مركز تسوكوبا الفضائي في اليابان، حيث تم نقل وقائع الإطلاق في بث مباشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

ويمثل القمر الاصطناعي "ضوء-1" المهمة العلمية الأولى في المنطقة لرصد ودراسة "أشعة غاما" الأرضية الصادرة عن البرق والعواصف الرعدية.

وستُشارك البيانات التي سيجمعها "ضوء-1" بهدف الاستفادة من علوم الفضاء لدعم التطور الاقتصادي المستدام على مستوى عالمي لدعم التحليلات العلمية وتشجيع التعاون مع المراكز البحثية في جميع أنحاء العالم، حسب الوكالة الإماراتية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تطوير وتصميم القمر الصناعي من فريق ضم 22 طالباً وطالبة من جامعة خليفة في أبوظبي، منهم 9 من البحرين و10 إماراتيين و3 دوليين.

وفي 13 يناير الماضي، أطلقت الإمارات القمر الصناعي النانوي "ديوا – سات 1" لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بهدف تحسين عمليات الهيئة.

وتم إطلاق "ديوا – سات 1" على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكية.