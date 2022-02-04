إصابة 6 أشخاص فى حادثين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص في حادثين على طرق محافظة كفر الشيخ ، الأول تصادم بين ميكروباص وتاكسي، أصيب خلاله 3 أشخاص، وانقلاب موتوسيكل، أدى لإصابة 3 آخرين، ونقل المصابون لمستشفى كفر الشيخ العام، وقلين المركزي.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد الحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادثين الأول تصادم بين ميكروباص مع تاكسي على رافد الدولي بعد قرية كلش، أدى لإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، والثاني انقلاب موتوسيكل، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، وقلين المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من زينب سيد أحمد عبدالجواد، 48 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبدالهادى محمد، 48 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الغفار يونس عادل، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم من كفر المرابعين، وإصابة عبد الرحمن محمد مبروك 18 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد رداد ، 17سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد موسى، 30 سنة، قلين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الفحوصات والإسعافات اللازمة بالمستشفى.