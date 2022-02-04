إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية

أصيب شخص فى انقلاب سيارة ملاكي عقب صلاة الجمعة على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي"، على حافة ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور رفع الأهالى السيارة وخروج السائق من السيارة، والذى رفض نقله للمستشفي.
وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد إسماعيل 40 عامًا، مقيم بمركز ومدينة التل الكبير، بكدمات خفيفة بالجسم ورفض النقل للمستشفى.
ودفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصاب إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، لكنه رفض النقل.
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