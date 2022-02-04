إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالإسماعيلية

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أحمد إسماعيل 40 عامًا، مقيم بمركز ومدينة التل الكبير، بكدمات خفيفة بالجسم ورفض النقل للمستشفى.

ودفع الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصاب إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب، لكنه رفض النقل.