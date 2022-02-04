اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 10:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة، 04 فبراير 2022 09:00 م
إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الإعلامى فى إقليم "قلقيلية" مراد شتيوى قوله، إن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولات جيش الاحتلال اقتحام القرية، حيث تصدى لهم المواطنون، ما أدى لإصابة 3 منهم بالرصاص والعشرات بالاختناق.

 

يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرًا، واعتقلت الشابين قصى عدنان جمعة (27 عامًا) وموسى عبد اللطيف القدومى (21 عامًا).

 


إصابات

الفلسطينيين

الرصاص

الاحتلال الاسرائيلى

مسيرة كفر قدوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة