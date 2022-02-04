اليوم السابع
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إحباط تهريب شحنة شابو بقيمة 22 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 فبراير 2022 11:29 ص
إحباط تهريب شحنة شابو بقيمة 22 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية تصنيع مخدر الأيس "الشابو" بالغربية، وضبط كمية من المواد المخدرة تقدر بأكثر من 22 مليون جنيه، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الغربية نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) لقيامه بتجهيز معمل لتصنيع مخدر الأيس (الشابو) بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بالغربية لترويجه على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "الشابو" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) .

وبتفتيش الشقة المشار إليها أمكن ضبط ( كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 9,500 كيلو جرام – أدوات ومعدات خاصة بتصنيع المواد المخدرة – المواد الخام الخاصة بالتصنيع) .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وكذا إعداد وتجهيز المعمل المشار إليه بمشتملاته من أدوات ومواد خام بقصد تصنيع مخدر الآيس "الشابو".

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (22,000,000) إثنان وعشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


حملات امنية

شحنة مخدرات

مخدر الشابو

مخدر الأيس

الأجهزة الأمنية

تهريب المخدرات

تجارة المخدرات

الداخلية

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