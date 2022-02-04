أيسلندا تعلن فقدان طائرة صغيرة تحمل 3 سائحين وإطلاق عملية بحث وإنقاذ

ريكيافيك أ ش أ

أعلنت السلطات الآيسلندية، فقدان طائرة صغيرة يُعتقد أنها تحطمت فوق حديقة "ثينجفيلير" الوطنية وعلى متنها ثلاثة سائحين كانوا فى رحلة لمشاهدة المعالم السياحية داخل البلاد.

وأطلقت السلطات الآيسلندية عملية بحث وإنقاذ للطائرة - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة - حيث مشط أكثر من 500 فرد من المنظمة الآيسلندية للبحث والإنقاذ، إلى جانب قوارب وغواصين ومروحيتين تابعتين خفر السواحل الآيسلندية منطقة الحديقة، كما أن من بين الركاب أمريكي، وهولندي، وبلجيكى بالإضافة إلى الطيار.

وكانت الطائرة المنكوبة من طراز سيسنا 172 أقلعت من المطار المحلى بالعاصمة الآيسلندية ريكيافيك، أمس الخميس ، فى جولة كانت من المقرر أن تستغرق ساعتين، إلى أن آخر تواصل مع سلطات الطيران جرى بعد ذلك بنحو ساعة، ولم ترسل أى نداء استغاثة.