أوروبا تمد استخدام جواز سفر كورونا حتى يونيو 2023

كتبت فاطمة شوقي

قامت المفوضية الأوروبية بتمديد جواز سفر كورونا لمدة عام آخر، بحيث يظل ساريًا حتى 30 يونيو 2023، وتناشد هيئة المجتمع أن الفيروس "يستمر في تفشي أوروبا، وفي الوقت الحالى، لا يمكن تحديد تأثير زيادة محتملة في الإصابات في النصف الثاني من عام 2022 أو ظهور متغيرات جديدة "، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت إلى أن توسيع اللائحة "سيضمن أن يتمكن المسافرون من الاستمرار في استخدام شهادتهم الرقمية عندما يسافرون عبر الاتحاد الأوروبى، في حالة احتفاظ الدول الأعضاء ببعض تدابير الصحة العامة.

في هذا الصدد ، أكدت المفوضة الأوروبية للصحة ، ستيلا كيرياكيدس ، أن شهادة كورونا "سهلت حرية التنقل والسفر الآمن في أوقات عدم اليقين الكبير"، وشدد على أن "مواطنينا جعلوها خاصة بهم وجعلت حياتهم أسهل. لقد كانت هذه الأداة المؤقتة المهمة مفتاح التعامل مع المخاطر ودعم إجراءات الصحة العامة المعمول بها لحماية المواطنين أثناء تفشي الوباء".

وتطلب المفوضية من البرلمان الأوروبى ضمان اعتماد التمديد قبل 30 يونيو 2022 ، الموعد النهائي للائحة الحالية بشأن شهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبى.

بحلول 31 مارس 2022 على أبعد تقدير، ستنشر المفوضية أيضًا تقريرًا آخر عن اللائحة الخاصة بشهادة كورونا الرقمية للاتحاد الأوروبى، وفقًا لأحكام اللائحة المذكورة.

ونُشر التقرير الأول في 18 أكتوبر 2021، كما هو مبين في التقرير الأول ، تقدم اللجنة اليوم اقتراحًا قبل التقرير الثاني لضمان إمكانية استكمال الإجراء التشريعي اللازم قبل تاريخ انتهاء اللائحة الحالية.

وذكرت المفوضية الأوروبية هذا ، بالإضافة إلى تمديد اللائحة الخاصة بشهادة كورونا الرقمية حتى يونيو 2023 ، تم أيضًا اقتراح "تعديلات صغيرة" ، من بينها إدراج "اختبارات مستضدات المختبر عالية الجودة" بين الاختبارات التي يمكن إصدار الشهادة لها.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يدعو إلى ضمان احتواء شهادات التطعيم على "العدد الإجمالي الصحيح للجرعات المعطاة في أي دولة عضو"، وليس فقط في الدولة التي تصدر الشهادة، والهدف من ذلك هو الاستجابة للمخاوف التي أثارها المواطنون بشأن الشهادات التي تشير إلى عدد غير صحيح من الجرعات عندما يتلقون جرعات من اللقاحات في دول أعضاء مختلفة.